Weihnachtsgrüße statt Parkknöllchen in Klausen

Wer sein Auto am falschen Ort parkt, oder am richtigen, aber zur falschen Zeit, der sieht meist schon von Weitem mit Entsetzen den Strafzettel an der Windschutzscheibe. In Klausen bleibt Falschparkern dieser derzeit erspart – zumindest in den blauen Zonen, am Marktplatz und am Schindergriesplatz.