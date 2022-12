In Lana geht's los: Entwicklungsprozess 2035 beginnt

Lana blüht. Das ist nur eine der erfolgreichen Initiativen in der Marktgemeinde Lana, die auch 2023 wieder stattfinden soll. Hauptakteure dieser im April organisierten Themenschau sind die Blüten und Wildkräuter, die mit Kreativ-Workshops, Vorträgen, Kochkursen und Exkursionen für alle Sinne ansprechend in Szene gesetzt werden.Damit die Gemeinde Lana insgesamt weiter aufblüht, fanden sich am 1. Dezember 2022 neben Bürgermeister Harald Studer und seinem Wirtschaftsreferenten Helmut Taber auch die beiden Projektkoordinatorinnen Vanessa Thurner und Verena Schnitzer im Rathaus ein, um gemeinsam mit einem Expertenteam der Eurac Research und Universität Innsbruck Schritte und Inhalte für das Leitbild Lana 2035 vorzustellen.Dabei geht es in einem ersten Schritt darum, den Status-Quo aufzuzeigen, bisherige Erfolgsmuster und mögliche Energiebrüche ebenso. In der Folge werden Zukunftsbilder der Gemeinde entworfen sowie entsprechende Handlungsfelder und -projekte definiert. Diese setzen ein eigener Ortsrat mit den jeweiligen Teams um. Insgesamt soll dazu auch ein Beitrag zum partizipativen Gemeindeentwicklungsprogramm geleistet werden. Bereits auf den Weg gebracht hat die Gemeindeverwaltung u.a. den Mobilitätsplan, ein Projekt zur Familienförderung sowie den Klimaplan.