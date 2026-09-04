Gestern Nachmittag hat die dreiköpfige Gemeindekommission für Raum und Landschaft ein positives Gutachten zum Projekt abgegeben. Nun müssen zuerst die Erschließungsgebühren an die Gemeinde entrichtet werden, dann darf gebaut werden.<BR \/><BR \/>„Natürlich ist die Familie Schmid erleichtert, dass die Baukonzession doch noch auf den letzten Drücker genehmigt worden ist“, sagt Architekt Bernhard Kieser, der für das Projekt verantwortlich zeichnet. Denn mit Ende September wären bei einem negativen Gutachten der Baukommission die Bettenrechte verfallen. <BR \/><BR \/>Der Weinberg im Kastanienweg wurde bereits Ende der 1990er-Jahre als Tourismuszone ausgewiesen. Die Familie Schmid, die auch das Fünf-Sterne-Haus Villa Eden führt, hat aus eigenen Stücken, die Bettenzahl von den erlaubten 150 auf 74 reduziert. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, handelt es sich um eine 74-Betten-Struktur, die auf dem 8.000 Quadratmeter großen Weinberg realisiert wird. Die Hälfte der Fläche wird zu einem Park, die andere zum neuen Beherbergungsbetrieb. <BR \/><BR \/>Auch wenn die Bauwerber nun ein Jahr Zeit haben, mit dem Bau des Beherbergungsbetriebs zu beginnen, wolle man bereits im kommenden Monat nach der Ernte damit anfangen, so Architekt Kieser.