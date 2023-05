Foto: © FFW Montal

Foto: © FFW Montal

Das Kalb war am gestrigen Montagnachmittag auf einem Bauernhof bei Montal durch eine Luke etwa 4 Meter tief in die Güllegrube gestürzt. Gegen 13.45 Uhr wurde schließlich die Feuerwehr allarmiert, weil das Tier immer tiefer in der Gülle versank und zu ersticken drohte.Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Montal rückten zu seiner Rettung an und pumpte mit Hilfe eines Saug-Lkw einer Privatfirma so viel Gülle ab, bis das Kalb wieder Boden unter den Füßen hatte und die akute Erstickungsgefahr gebannt war.Anschließend stiegen 2 Wehrleute in Schutzausrüstung zu dem Tier hinunter und legten ihm einen Gurt an. Mithilfe einer Seilwinde konnte das Kalb unversehrt geborgen werden und zu seinen Artgenossen in den Stall zurückkehren.