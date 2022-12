Die brennenden Kerzen am Adventskranz hätten beinahe für eine Katastrophe gesorgt. Während das Ehepaar sich ausruhen wollte, entwickelte sich in der Küche ein Flammeninferno mit extremer Hitze.Gerade noch rechtzeitig gelang es den beiden, den Alarm abzusetzen. Die Freiwillige Feuerwehr von Ridnaun rückte an, um den Brand zu löschen.Wie durch ein kleines Wunder blieben die Bewohner nahezu unverletzt. Sie wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus Sterzing gebracht.