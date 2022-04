In Mariupol eingekesselt, aber am Leben: Drama um jungen Italiener

„Hallo an alle, Ivans Team lebt noch. Sie versuchen zurückzukommen, aber sie sind von russischen Truppen eingekreist“, heißt es auf dieser Nachricht aus den Sozialen Medien. - Foto: © ANSA / INSTAGRAM IVAN LUCA VAVASSORI

Die Anti-Terror-Abteilung der Mailänder Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Nachdem es einen Tag lang keine Nachricht von dem 29-jährigen ehemaligen Fußballspieler gab und man befürchtete, dass er tot sei, kam gestern Abend in den sozialen Netzwerken die Nachricht, dass er und seine gesamte Gruppe den russischen Angriff in Mariupol überlebt hätten.„Er ist im Krankenhaus“, wo er mit hohem Fieber eingeliefert wurde. Sein Adoptivvater, der Unternehmer Pietro Vavassori, bestätigte dies dem italienischen Fernsehen. Ivan Luca Vavassori kämpft in der Ukraine in den internationalen Brigaden an der Seite der Kiewer Armee.Die Untersuchung der Staatsanwaltschaft zielt darauf ab, herauszufinden, ob es ein Netzwerk zur illegalen Anwerbung von Söldnern gibt. Staatsanwalt Alberto Nobili hat die Sondereinheit Digos beauftragt, alle notwendigen Ermittlungen durchzuführen. Auch der ehemalige Fußballspieler und die Mitglieder seiner Gruppe sollen vernommen werden. Soweit bekannt, reiste Vavassori aus eigener Entscheidung und auf eigene Kosten in die Ukraine.Vavassori spielte in der Serie C für Legnano, Pro Patria und Bra und sammelte auch Erfahrungen in Bolivien bei der Mannschaft von Real Santa Cruz. Den ganzen Montag über wurde befürchtet, dass der junge Mann bei einem Anschlag in Mariupol getötet worden sein könnte. Am Abend die Erleichterung: „Ivans Team ist noch am Leben.“Die Rückkehr nach Italien gestaltet sich schwierig: Die gesamte Mannschaft ist von russischen Truppen umzingelt. Bei dem Anschlag, so heißt es in der Abendnachricht, „gab es 5 Tote und 4 Verletzte, aber wir kennen ihre Namen nicht“.Als der Konflikt in der Ukraine begann, gab Vavassori den Fußball auf, um an der Seite der Ukrainer zu kämpfen und sich den internationalen Brigaden anzuschließen. In der „Ukrainischen Internationalen Verteidigungslegion“ wurde er „Kommandant Rom“ oder „Schwarzer Adler“ genannt, weil er die Angewohnheit hatte, ein schwarzes Band um das Magazin seines Maschinengewehrs zu legen.Weniger als 20 Italiener sollen derzeit in der Ukraine kämpfen, wahrscheinlich 17, 8 bei den prorussischen Separatisten im Donbass und 9 bei den Ukrainern. Auch ein junger Mann aus Südtirol ist an die Front aufgebrochen. Nach russischen Angaben stehen 60 Italiener in Waffen, von denen 10 bereits nach Hause zurückgekehrt und 11 im Kampf gefallen sein sollen: Diese Zahl ist dem italienischen Geheimdienst jedoch „nicht bekannt“, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt.Zu Beginn des Konflikts hatte Vavassori, wie viele andere Italiener auch, in der Botschaft Informationen gesammelt, um sich den Ukrainern anzuschließen. Aufgrund seiner russischen Herkunft hatte er jedoch kurz nach seinem Beitritt zu den Kämpfern einige Probleme. Er erzählte der Sendung „Le Iene“, dass er verdächtigt wurde, ein Spion zu sein, dass sein Mobiltelefon beschlagnahmt wurde und dass er einige Tage lang verhört wurde.