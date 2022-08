In Memoriam Manuel

Am kommenden Samstag, 27. August findet um 20 Uhr auf Schloss Maretsch eine Gedenkfeier für den Poetry Slammer, Komponisten und Journalisten Manuel Lavoriero (*1996 †2021) statt.An diesem Abend soll zum einen das vielseitige künstlerische Schaffen Lavorieros im Mittelpunkt stehen und zum anderen werden Beiträge verschiedener Künstler, die mit Manuel in den letzten Jahren zusammen kamen, präsentiert.Bei der Veranstaltung geht es um eine Hommage mit Poetry Slam- Texten, Gedichten, Songs, Musikstücken und Anekdoten, um an einen liebevollen Freund zu erinnern.„So soll ein Bild vom vielseitigen Künstler und großartigen Menschen Manuel gezeigt werden, das, ein Jahr nach seinem Tod, seine Spuren sichtbar macht. Der Abend soll keine Trauerveranstaltung sein, sondern ein Fest des warmen Erinnerns. Wir hoffen Manuel mit vielen Gästenfeiern zu können“, schreibt die Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung als Organisator der Veranstaltung.