In den vergangenen Tagen haben die Carabinieri einen 42-jährigen Mann aufgespürt und festgenommen. Gegen ihn lag ein „Haftbefehl zur Strafvollstreckung“ vor, der nach dem Widerruf der Aussetzung einer früheren Strafe erlassen worden war.<BR \/><BR \/>Der Mann hatte in Meran Zuflucht in der Wohnung eines Verwandten gefunden, wo er sich gelegentlich aufhielt. Genau dort wurde er von den Einsatzkräften im Zuge gezielter Ermittlungen entdeckt.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der üblichen Formalitäten wurde der Festgenommene in das Gefängnis Bozen überstellt. Dort muss er nun eine Freiheitsstrafe von acht Monaten wegen Vermögensdelikten verbüßen.