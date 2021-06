In Meraner Garage: Motorrad in Flammen

Die Männer der Freiwilligen Feuerwehren von Meran und Gratsch wurden am Dienstagabend um 19.30 Uhr alarmiert: In der Garage eines großen Kondominiums in der Marlinger Straße war ein Feuer ausgebrochen. Sofort machten sie sich auf den Weg.Als sie am Einsatzort ankamen, stand die Garage voller Rauch. Obwohl der Motorrad-Eigentümer versucht hatte, das Feuer zu löschen, brannte seine Garagennische völlig aus.Die Feuerwehrmänner löschten den Brand und belüfteten die Garage mit einem Überdruckbelüfter. Für die Hausbewohner bestand keine Gefahr. Vom Motorrad blieb nur ein verkohlter Rest.

kn