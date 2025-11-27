Sollte ein Untersuchungsrichter das Grüne Licht für das Schnellverfahren geben, würde gegen Kaufmann vor einem Schwurgericht der Prozess beginnen. <BR \/><BR \/>Die Leichen der beiden Opfer wurden im Park der Hauptstadt nur wenige Meter voneinander entfernt gefunden. Dem Angeklagten wirft Staatsanwalt Antonio Verdi Doppelmord mit erschwerenden Umständen vor. Zusätzlich werden das Verbergen einer Leiche sowie erschwerende Umstände.<BR \/>Kaufmann befindet sich seit Juli in der römischen Strafanstalt Rebibbia. Hier zeigte er zuletzt aggressives Verhalten: Vor zwei Wochen weigerte er sich, in seine Zelle zurückzukehren, und versuchte, die Sicherheitsbeamten körperlich anzugreifen. Er rief Drohungen und schlug mehrfach zu. Erst durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Strafvollzugsbeamten, unterstützt von medizinischem Personal, konnte die Situation beruhigt werden. Einige Beamte wurden dabei verletzt.<BR \/><BR \/>Bereits während seiner Anhörungen vor Gericht und auf dem Flug aus Skiathos in Griechenland, wohin er geflüchtet war, hatte Kaufmann wiederholt aggressives Verhalten gezeigt und seine Unschuld beteuert. Auch während seiner Haft im griechischen Larissa beschädigte er seine Zelle und geriet in Konflikte mit dem Personal. <BR \/><BR \/>Laut den Ermittlern soll Kaufmann seine Partnerin erwürgt oder im Schlaf erstickt und anschließend ihren Körper zu dem Busch im Park Villa Doria Pamphili geschleift haben, in dem sie Anfang Juni gefunden wurde. Auch die gemeinsame Tochter soll von ihm erwürgt worden sein. Der Doppelmord habe sich vermutlich in den Tagen vor dem Fund der Leichen im Parkgebiet von Rom ereignet. Nach der Tat floh Kaufmann mit einem Linienflug auf die griechische Insel Skiathos, wo er von der Polizei lokalisiert und festgenommen wurde. Vermutlich plante er weitere Reisen, um endgültig unterzutauchen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der angebliche kalifornische Regisseur seit Jahren unter dem falschen Namen Rexal Ford lebte, der auch in seinem als gültig eingestuften Reisepass eingetragen war. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Francis%20kaufmann" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie alle Einzelheiten zum Fall.<\/a>