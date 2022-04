In Russland hat der Faschismus des 20. Jahrhunderts eine Heimat gefunden In Russland hat der Faschismus des 20. Jahrhunderts eine Heimat gefunden

Der Krieg in der Ukraine hat ans Licht gebracht, was bisher ein offenes Geheimnis war: Putin bekämpft nicht irgendeinen Faschismus im Nachbarland, sondern er hat systematisch einen faschistischen Staat aufgebaut. Dabei spielen die Werke von zwei Philosophen eine wichtige Rolle, erklärt der Innsbrucker Journalist Hubert Oeggl in einem Hintergrundbericht. + Von Hubert Oeggl