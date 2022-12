In Sachen Herzinfarkt gehört Bozen zu den besten Spitälern in Italien

Weniger dringende Einweisungen

Bozen in Kardiovaskulärmedizin top

Krankenhaus del Mare in Neapel auf Rang 1

Oberschenkelfraktur: Sterblichkeitsrate bleibt stabil

Die Schrecken der Pandemie sind zwar noch nicht vollständig überwunden, doch der Zugang zu medizinischer Versorgung hat sich Italien seit dem Jahr 2020 deutlich verbessert. Zu diesem Schluss kommt Agenas in ihrem Bericht über die Qualität der Gesundheitsversorgung in Italien im Jahr 2021.Dabei wurden Krankenhäuser in Bezug auf angemessene technische und organisatorische Ausstattung sowie gerechten Zugang zu den öffentlichen Gesundheitsdiensten untersucht.Im Vergleich zum Jahr 2019 gab es 2021 deutlich weniger dringende Einweisungen in Spitäler: etwa 11.300 weniger Einweisungen wegen eines akuten Myokardinfarkts und etwa 5800 weniger wegen einer Oberschenkelfraktur.In mehr als der Hälfte der Krankenhäuser wurde eine dringende Behandlung nicht in der empfohlenen Zeitspanne durchgeführt.Bei Patienten mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert wurden, konnte in 50,6 Prozent der Einrichtungen innerhalb von 90 Minuten eine Koronarangioplastie unterzogen werden. Das Bozner Krankenhaus sticht in dieser Statistik mit 76,3 Prozent auf Rang 7 besonders positiv heraus.Auf Platz 1 findet sich das Krankenhaus del Mare in Neapel, wo der Eingriff in 84,2 Prozent der Fälle nach dem Standard durchgeführt wurde. Die Poliklinik Tor Vergata in Rom liegt mit 84 Prozent auf Platz 2, gefolgt vom Krankenhaus Spaziani in Frosinone mit 82,8 Prozent.Die Sterblichkeit innerhalb von 30 Tagen nach einem Herzinfarkt sinkt von 8,4 im Jahr 2020 auf 7,7 Prozent im Jahr 2021. Dieser Wert entspricht in etwa jenem aus der Zeit vor der Pandemie (7,3 Prozent).Unter den Einrichtungen mit mindestens 350 Fällen von Herzinfarkt in 2 Jahren verzeichnete das Krankenhaus Umberto I in Ancona den besten Wert: Dort gab es keinen Todesfall (0 Prozent). An zweiter Stelle steht das Krankenhaus Santa Maria della Misericordia in Udine (0,5 Prozent), gefolgt vom Pflegeheim Montevergine di Mercogliano (0,67 Prozent).Die Sterblichkeitsrate einen Monat nach der Aufnahme wegen eines Oberschenkelbruchs blieb im Jahr 2021 in Italien etwa gleich hoch wie im Jahr 2020: 6,4 gegenüber 6,6 Prozent. Damit bleibt sie höher als noch 2019 (5,1 Prozent).An der Spitze der Rangliste, wenn es darum geht, eine Oberschenkelfraktur innerhalb von 48 Stunden nach der Einlieferung ins Krankenhaus zu behandeln, steht das Krankenhaus Umberto I in Siracusa mit 98,2 Prozent der Fälle, gefolgt vom Pertini-Krankenhaus in Rom (94,8 Prozent). Auf Rang 3 folgt die Poliklinik Campus Bio medico in Rom (94,7 Prozent).Bei den Koronararterien-Bypass-Operationen ist die Zahl der Fälle im Jahr 2020 drastisch zurückgegangen (um 24 Prozent gegenüber dem erwarteten Wert). Angestiegen sind hingegen geplante Hüftprothesenoperationen (plus 18.000) und Knieprothesenoperationen (plus 14.000).Auch der Anteil der tagesklinischen Aufnahmen ist im Vergleich zu 2020 gestiegen (plus 27,5 Prozent), im Vergleich zu den Werten vor der Pandemie jedoch um 31,2 Prozent gesunken.