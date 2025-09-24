Bergretter entdeckten ihn in einem steilen Waldstück unweit seines Wohnhauses. Der Notarzt des Rettungshubschraubers Pelikan 2 konnte nur noch den Tod feststellen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pflerschtal-trauriges-ende-einer-suchaktion" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet.)<\/a><BR \/><BR \/>Noch ist unklar, woran Hofer gestorben ist. Ob er unglücklich gestürzt ist oder medizinische Ursachen vorliegen, soll am heutigen Mittwoch eine Obduktion klären. Zuletzt gesehen hatten ihn seine Angehörigen am Montagnachmittag. Am Dienstagvormittag erstatteten sie Vermisstenanzeige bei den Carabinieri.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1216659_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am Nachmittag begann eine großangelegte Suchaktion. Daran beteiligt waren die Bergrettungen Gossensaß\/Pflersch und Sterzing, die Bergrettung der Finanzpolizei und des C.N.S.A.S. sowie die Freiwilligen Feuerwehren Pflersch und Gossensaß. Auch Spürhunde und Drohnen wurden eingesetzt, gesucht wurde vor allem im Gebiet um Ladurns, ausgehend vom elterlichen Hof. Eine Handyortung war nicht möglich – Hofer hatte sein Mobiltelefon zu Hause gelassen. Auch eine Abfrage, ob er seine Abokarte für den öffentlichen Nahverkehr benutzt hatte, blieb ergebnislos.<h3>\r\nGroße Anteilnahme mit den Hinterbliebenen<\/h3>Hofer lebte gemeinsam mit seiner Mutter auf dem Meslig-Hof. In den vergangenen Monaten arbeitete er im gastronomischen Betrieb seiner Schwester in Gasteig mit, eigentlich war er jedoch im pädagogischen Bereich tätig gewesen. <BR \/><BR \/>„Wir sind alle sehr erschüttert“, sagt Bürgermeister Martin Alber. Die Familie sei im Pflerscher Tal bekannt und geschätzt. Es ist der zweite Schicksalsschlag für sie in kurzer Zeit: Erst im vergangenen Herbst war Hofers Vater verstorben. Mit leiser Stimme erinnert sich Alber: „Christian Hofer war ein feiner Mensch, sehr beliebt und in die Dorfgemeinschaft integriert.“ Im Namen der Gemeinde spricht er den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/trauer.bz\/traueranzeige\/christan-hofer-24-09-2025" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf trauer.bz können Sie eine digitale Kerze für den Verstorbenen anzünden oder eine Kondolenz hinterlassen.<\/a>