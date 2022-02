In Sterzing ragt das Trümmerfeld noch immer in den Himmel

Heute vor genau einem Jahr hielt Sterzing den Atem an. Es war passiert, was sich niemand hätte vorstellen können: Das Dach der Eissporthalle Sterzing, der Weihenstephan-Arena, war in 2 Schüben zusammengebrochen. + Von Evi Schmid