Wie die Finanzpolizei von Trient auf einer Pressekonferenz am Dienstag mitteilte, wurden rund 21 Kilogramm Drogen, darunter Kokain, Heroin, Marihuana und Haschisch, beschlagnahmt. Die Drogen hatten einen Verkaufswert von etwa 2 Millionen Euro.Bei den Festgenommenen handelt es sich um Italiener, Albaner und Marokkaner, die sich den Drogenmarkt in Trentino und Südtirol teilten. Ermittlungen laufen gegen 70 Verdächtige in Italien, in Frankreich und Albanien.Bei der Aktion „#Continuoaspacciare“ wurde auch eine Bar im Stadtzentrum von Trient geschlossen. Das Lokal soll als Drogenumschlagplatz genutzt worden sein. Mehrere Bankkonten wurden beschlagnahmt.