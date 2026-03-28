Der Zugriff erfolgte in der Nacht auf Samstag in Comacchio (Provinz Ferrara), wo die Bande eine Wohnung als Operationsbasis angemietet hatte – unmittelbar nach einem gescheiterten Einbruchsversuch in einem Supermarkt in Rovigo (Provinz Rovigo). Die fünf Männer wurden festgenommen, als sie versuchten, aus der Unterkunft im vierten Stock über ein Fenster zu fliehen, das auf ein Baugerüst führte.<h3>\r\nSpreizgerät im Februar in Kiens aus Feuerwehrhalle gestohlen<\/h3>Die Bande agierte laut Angaben der Polizei nachts, indem sie Eingangstüren aufbrach und Tresore mit professionellen elektrischen Spreizgeräten öffnete, wie sie auch von der Feuerwehr verwendet werden. Eines der beiden im Auto gefundenen Geräte war am 4. Februar 2026 aus einer Feuerwehrkaserne in Kiens (Pustertal) gestohlen worden. Im Kofferraum wurden außerdem Funkgeräte, Sturmhauben und Mobiltelefone sichergestellt. In dem Versteck fanden die Ermittler rund 2.000 Euro Bargeld, davon 600 Euro in Münzrollen, wie sie üblicherweise in Supermärkten verwendet werden.<h3>\r\nErmittlungen noch nicht abgeschlossen<\/h3>Die Ermittlungen hatten nach einem Einbruch am 4. März in einen Conad-Supermarkt in der in Padua begonnen, bei dem 30.000 Euro aus einem Tresor entwendet worden waren. Die Festgenommenen wurden ins Gefängnis von Ferrara gebracht. Die Ermittlungen dauern an, um weitere ähnliche Einbrüche der vergangenen Wochen in der Region Venetien aufzuklären.