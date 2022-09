In Südtirol startet heute neue Impfkampagne – wer sich impfen lassen soll

Die Corona-Pandemie sei noch nicht zu Ende aber in einer gemeinsamen Kraftanstrengung und mit Hilfe der neuen, an die Omikronvarianten angepassten Impfstoffe könne es gelingen, die Pandemie in eine Endemie zu überführen. Am heutigen Freitag ist in Südtirol eine neue Impfkampagne gestartet. Hier erfahren Sie, für wen die Impfung empfohlen ist.