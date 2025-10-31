„Was tun, wenn man einem Bären begegnet?“ oder „Was tun, wenn man einen Bären sieht?“ – diese und ähnliche Fragen samt Antworten stehen auf den Warnschildern entlang des Mendelzuges.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232586_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aus dem Trentino kennt man solche Schilder bereits. Wer dort am Nonsberg spazieren geht, stößt regelmäßig auf entsprechende Warnhinweise. Für Südtirol ist das hingegen neu.<BR \/><BR \/>Damit wird nun also auch in Südtirol offiziell vor Bären gewarnt.