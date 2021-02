Bundesland Tirol: Schnelles Handeln gefragt

In „sehr, sehr enger Abstimmung“ mit Landeshauptmann Günther Platter habe man einen Plan entwickelt, „der mit Hochdruck umgesetzt wird, um die Mutationen zu begrenzen“, sagte Anschober.Konkret werden in der betroffenen Region – dem Bezirk Schwaz – Massentestungen vorbereitet – „nicht für 3, sondern für 10 Tage“, so der Gesundheitsminister. Zusätzlich werde ein besonders engmaschiges Contact Tracing stattfinden, „um herauszufinden, wo es positive Fälle gibt“. Es gehe darum, möglichst sämtliche Kontaktpersonen herauszufiltern.Zusätzlich würden in der betroffenen Region Vorkehrungen zum Schutz der Alters- und Pflegeheime betroffen. Er habe „volles Vertrauen“ in Platter und die Tiroler Behörden, versicherte Anschober. Am Sonntag werde dann entschieden, „ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind“.Auf die Frage, ob er Mittel zum Nachschärfen hätte, sollten die gesetzten Schritte aus seiner Sicht nicht ausreichen, erwiderte der Gesundheitsminister, dafür gebe es in einer Pandemie grundsätzlich „die rechtliche Möglichkeit“. „Aber mein Grundprinzip war immer ein Konsens mit der betroffenen Region“, hielt er fest.Die britischen und südafrikanischen Mutationen sieht Anschober deshalb als besonders heikel an, weil sie ein erhöhtes Ansteckungsrisiko „von 30 bis 70 Prozent“ hätten, wie er erläuterte. Bei der südafrikanischen Variante sei außerdem „nicht gesichert, ob alle Impfstoffe wirken“. Man müsse diese Variante daher „extrem ernst nehmen“.

apa