In Turin gesucht, in Brixen festgenommen

Der Vorfall ereignete sich an Bord eines Regionalschnellzugs, der aus Bozen kam. Ein Passagier hatte den Notruf abgesetzt, weil ein offenbar alkoholisierter junger Mann die Reisenden stark belästige und den Schaffner angegriffen habe, der versucht habe, ihn zu beruhigen.Beamten mehrere Polizeistreifen und der Carabinieri erwarteten ihn also am Bahnhof in Brixen . Sie hielten ihn an und brachten ihn zur Identifizierung in die dortige Polizeidienststelle.Ein Carabiniere erlitt eine Prellung an der Hand: Die Heilungsdauer wurde von den Ärzten mit 3 Tagen veranschlagt.Die Ermittlungen in der Datenbank ergaben, dass der 31-Jährige nicht nur mehrfach straffällig geworden war, sondern in Turin gesucht wurde: Er hat eine 11-monatige Haftstrafe zu verbüßen.Wegen seines Zustands und weil er versucht haben soll, sich selbst zu verletzen, wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Dieses konnte er am nächsten Tag wieder verlassen und den Turiner Behörden übergeben werden.Gegen den Mann, der sich irregulär im Staatsgebiet aufhält und keinen festen Wohnsitz hat, wird nicht nur eine Verwaltungsstrafe wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit verhängt, sondern auch wegen Widerstand, Gewalt gegen einen Beamten und schwerer Körperverletzung ermittelt.Quästor Paolo Sartori hat daher eine Ausweisungsverfügung erlassen.