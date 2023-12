In Umbrien bebt die Erde: Dutzende Erschütterungen – Beben auch im Trentino

Leichtes Erdbeben auch im Trentino

In der Provinz Perugia kommt es seit Mittwochabend immer wieder zu Erdstößen. Dutzende Male bebte die Erde mit Stärken zwischen 2 un 3. Das Epizentrum wurde in der Nähe der Stadt Spoleto lokalisiert, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet.Das stärkste Beben ereignete sich gegen 21 Uhr in der Gemeinde Allerona. Laut dem italienischen Institut für Geophysik und Vulkanologie hatte es eine Stärke von 3,6.Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte oder größere Schäden in der Region. Präventiv wurden in Spoleto allerdings die Schulen am heutigen Donnerstag geschlossen. Öffentliche Gebäude sollen auf Einsturzgefahr hin überprüft werden.Ein Erdbeben der Stärke 2,8 erschütterte am Mittwoch um 18 Uhr auch den Süden des Trentino. Das Epizentrum wurde westlich des Dorfes Mori lokalisiert. Die Tiefe des Ereignisses beträgt etwa 15 Kilometer.Das Erdbeben wurde von der Bevölkerung auch einige Kilometer vom Epizentrum entfernt gespürt. Der Einsatzzentrale der Feuerwehr wurden jedoch keine Schäden gemeldet, teilt die Provinz Trient mit.