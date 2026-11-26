An diesem Freitag, keine Woche nach seinem Tod, findet im Institut für Rechtsmedizin der Universität Florenz die Obduktion von Gianni De Gennaro statt. Dann werden sich die Gerichtsmediziner über den Leichnam des 78-Jährigen beugen, der als Mann des Staates in Italien jahrzehntelang wichtig war: als Chef der Anti-Mafia-Behörde, der Polizei, der Geheimdienste und als Staatssekretär.<BR \/><BR \/>Am Ergebnis der Untersuchung gibt es jetzt schon keine Zweifel mehr: De Gennaro hat sich das Leben genommen. Am Samstag vergangener Woche fand der Hausmeister ihn erschossen in einem Sessel seines Ferienhauses in der Toskana.<BR \/><BR \/>Seither erschüttert der Fall das ganze Land. Der Name De Gennaro war bis dahin keiner, der in Italien jedem etwas sagte. Aber alle, die sich irgendwann einmal mit dem nationalen Sicherheitsapparat beschäftigten, kannten ihn. De Gennaro war eine graue Eminenz: ausgezeichnet vernetzt, in hohem Maße respektiert und von verschiedenen Leuten wohl auch ziemlich gefürchtet. Sein Spitzname lautete Lo Squalo: der Hai.<BR \/><BR \/>Zur Polizei kam der Süditaliener aus Kalabrien bereits 1973. In seiner Karriere hatte er es mit Mafiamorden zu tun, mit anderen spektakulären Kriminalfällen und auch mit sonstigen Angelegenheiten, die Schlagzeilen machten. Beispielsweise war er Italiens Polizeichef, als die Bereitschaftspolizei 2001 beim Gipfel von damals noch acht großen Nationen (G8) in Genua auf Demonstranten einprügelte. De Gennaro wurde angeklagt, weil er einen Beamten zur Falschaussage bewegt haben soll, aber freigesprochen.<h3>\r\nNeue Ermittlungen wegen Borsellino-Attentat<\/h3>Aktuell wurde wieder gegen ihn ermittelt, in Zusammenhang mit der Ermordung des Anti-Mafia-Staatsanwalts Paolo Borsellino und seiner fünf Leibwächter 1992 durch eine Autobombe auf Sizilien. De Gennaro war damals Vizechef der Anti-Mafia-Behörde DIA. Nun hatten ihn Staatsanwälte im Verdacht, die Ermittlungen seinerzeit in eine falsche Richtung gelenkt zu haben. De Gennaro arbeitete vorübergehend auch für den mit Borsellino befreundeten Mafiajäger Giovanni Falcone, der ebenfalls 1992 einem Attentat zum Opfer fiel.<BR \/><BR \/>Wegen des neuen Verdachts wurden kurz vor De Gennaros Tod sein Haus und sein Büro durchsucht. Die Staatsanwälte wollten ihn unter Hausarrest stellen, was abgelehnt wurde. Er selbst beteuerte bis zuletzt seine Unschuld. Angeblich hatte er nun in seinem Ferienhaus zwei Taschen voller alter Dokumente dabei. Am 1. Dezember, kommenden Dienstag, hatte er mit seinem Anwalt auf Sizilien einen Termin vor Gericht.<h3>\r\nZwei Festplatten und mehrere Abschiedsbriefe<\/h3>Dieser Termin ist nun hinfällig, stattdessen wird spekuliert: Ob De Gennaro ein Handlanger der Mafia gewesen sein könnte? Ob es eine Zusammenarbeit zwischen Staat und Mafia gegeben haben könnte? Oder ob die Mafia hinter den neuen Vorwürfen stecken könnte, um einem ihrer härtesten Gegner zu schaden? War De Gennaro ein von der Angst getriebener Mann, der befürchtete, dass Dokumente aus seiner Vergangenheit an die Öffentlichkeit gelangen? Der Fall in Italien nährt das ohnehin vorhandene Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen.<BR \/><BR \/>Aufschluss erhoffen sich manche von zwei Festplatten und mehreren Abschiedsbriefen, die De Gennaro hinterlassen hat. Darunter sind handschriftliche Briefe an seine Familie und Mitarbeiter mit Datum 17. November – also vier Tage vor seinem Tod -, aber auch zwei weitere Umschläge: einer davon für die Staatsanwälte auf Sizilien, der andere für die Öffentlichkeit – oder vielmehr „an denjenigen, der dies veröffentlichen will“. Bislang sind die Schreiben strikt unter Verwahrung der Ermittler.<h3>\r\n„In wenigen Minuten werde ich nicht mehr sein“<\/h3>Die Tageszeitung „Corriere della Sera“ zitierte bereits aus einem „Testament“, das mit den Worten beginne: „In wenigen Minuten werde ich nicht mehr sein. Und Ihr versteht sicher, dass ein ,zum Tode Verurteilter‘ nicht lügen kann.“ In seiner Karriere habe er wahrscheinlich Fehler begangen, aber nie seinen Treueeid gegenüber Italien gebrochen. Befehle habe er stets ausgeführt, auch wenn er nicht immer damit einverstanden gewesen sei. „Ich habe meinem Land mit Ehrlichkeit und Loyalität gedient.“<BR \/><BR \/>Längst ist der Fall zum Politikum geworden. Aus der Opposition gibt es Forderungen, die Abschiedsbriefe vollständig zu veröffentlichen. Außerdem soll sich der Anti-Mafia-Ausschuss des Parlaments damit beschäftigen. Zunächst aber ist die Beisetzung am Montag in Rom geplant. Dazu soll es eine feierliche Zeremonie (funerali solenni) geben, wie dies für hohe Staatsbeamte üblich ist. Erwartet werden auch Staatspräsident Sergio Mattarella, der seinen Bruder ebenfalls durch die Mafia verlor, und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.<BR \/><BR \/>Der Fall wird wohl noch längere Zeit für Schlagzeilen sorgen. Allerdings gibt es Zweifel, ob viel Neues dabei ans Tageslicht kommen wird. Der Mafiaexperte Roberto Saviano – vielen vor allem durch seinen Roman „Gomorrha“ bekannt – äußerte die Befürchtung, dass die Wahrheit über die Attentate auf Borsellino und Falcone jetzt wohl nie mehr herauskommen werde.