Laut Aussendung der Carabinieri bemerkte der Besitzer des Supermarktes im Zentrum von Wolkenstein das Fehlen einer Flasche Wein im Wert von rund 200 Euro. Die Auswertung der Überwachungskameras zeigte, dass offenbar zwei Männer die Diebstahlsicherung mit einer Zange durchtrennten, die Flasche in einem Rucksack versteckten und das Geschäft verließen.<BR \/><BR \/>Später sollen dieselben Männer erneut den Supermarkt betreten haben. Der Inhaber stellte sie daraufhin zur Rede und die Männer ergriffen laut Aussendung die Flucht. Der Kaufmann und ein Mitarbeiter verfolgten die Verdächtigen und setzten den Notruf ab.<BR \/><BR \/>Den Beamten gelang es schließlich, zwei georgische Staatsbürger, die in der Provinz Bozen wohnhaft sind, anzuhalten. Bei der Durchsuchung ihres Autos entdeckten die Beamten im Kofferraum umfangreiches Einbruchswerkzeug – darunter Schraubenzieher, Hammer, Cutter, Zangen, Imbusschlüssel, Zangen und Taschenlampen.<BR \/><BR \/>Das Werkzeug wurde beschlagnahmt. Die Carabinieri Wolkenstein haben die beiden Männer bei der Staatsanwaltschaft Bozen angezeigt.