Demnach wurde ein 34-jähriger Inder gegen Mitternacht von einem Unbekannten mit mehreren Hartgummigeschossen beschossen. Die Anrainer hörten die Schüsse. Der Mann musste vom Weißen Kreuz Meran ins Meraner Spital eingeliefert werden. <BR \/><BR \/>Er hat eine Rissquetschwuunde an einem Ellebogen erlitten sowie Prellungen am Brustkorb, wo der Mann von den Hartgummigeschossen getroffen worden war. Der Mann konnte noch in der Nacht entlassen werden. Die Carabinieri waren vor Ort und ermitteln.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325160_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Indessen erklärte Bürgermeisterin Katharina Zeller gestern bei der Stadtratspressekonferenz, dass in Absprache mit Carabinieri, Staats- und Stadtpolizei die Kontrollen im Viertel Maria Himmelfahrt intensiviert werden sollen. „Die kritische Situation in der Speckbacher-Straße ist uns bekannt, wir wissen, dass dort mit Drogen gedealt wird. Bei einem Treffen mit allen Polizeikräften am Dienstag wurde vereinbart, dass auch Beamten in Zivil unterwegs sein werden“, so Zeller.<BR \/><BR \/>Laut Alessandro De Paoli, Kommandant der Stadtpolizei, habe sich die Situation in der Speckbacher-Straße in den letzten Wochen zugespitzt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325163_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Meine Beamten sind auch in Zivil unterwegs, um das Gebiet zu überwachen. Wenn die Leute nur kleine Mengen an Drogen dabei haben, ist ihnen schwer beizukommen. Was die Auseinandersetzung vom 11. Juni betrifft, wurde eine Person angezeigt und eine verhaftet“, so De Paoli. Laut ihm seien in der Carducci-Straße seit Jahresbeginn 226 Kontrollen durchgeführt worden, 20 in der Speckbacher-Straße, 32 im Stadtviertel Maria Himmelfahrt, 31 auf der Promenade, 66 am Bahnhofsplatz und 42 im -park.