Indien: Lehrer erschlägt Schüler wegen Schreibfehlers – tot

Die indische Polizei fahndet nach einem Lehrer, der einen Schüler wegen eines Schreibfehlers erschlagen haben soll. Der 15-jährige Oberschüler Nikhil Dohre war nach Angaben seines Vaters Anfang des Monats von dem Lehrer mit einer Rute bewusstlos geschlagen und getreten worden, weil er das Wort „social“ in einer Klassenarbeit falsch geschrieben hatte. Am Montag starb er schließlich in einem Krankenhaus im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh.