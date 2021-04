Indien stellt wieder Rekord bei Neuinfektionen auf

Indien hat den zweiten Tag in Folge einen weltweiten Höchstwert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus erreicht. In den vergangenen 24 Stunden wurden 332.730 Corona-Fälle erfasst – so viele wie in keinem anderen Land der Welt an einem Tag zuvor. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Freitag hervor. Zudem starben 2263 Leute an oder mit Covid-19.