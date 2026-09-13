Die Überlebenden sollten in einen Hafen in Ost-Java gebracht werden. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Das Schiff war am Samstag in der Stadt Surabaya gestartet und befand sich auf dem Weg nach Banjarmasin in Süd-Kalimantan auf der Insel Borneo. Rettungskräfte wurden unter anderem mit Schiffen und einem Hubschrauber zur letzten bekannten Position des Schiffes entsandt.<BR \/><BR \/>Der Inselstaat Indonesien ist stark auf Fährverbindungen angewiesen. Reisen zur See sind in dem Land mit seinen rund 17.000 Inseln deutlich günstiger und leichter verfügbar als Flüge. Sicherheitsstandards werden jedoch nicht immer streng durchgesetzt, weshalb es vergleichsweise häufig zu Unfällen kommt.