Industriezone Bozen: Radfahrer von Pkw angefahren – erheblich verletzt

Am Montagvormittag hat sich um kurz nach 7 Uhr in Bozen Süd, in der Nähe des Interspars, ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei ist ein Radfahrer von einem Pkw angefahren und dabei erheblich verletzt worden.