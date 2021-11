Infektionen verdreifacht: Die Lage in Südtirol spitzt sich zu

Die Landesregierung berät am heutigen Dienstag über das Vorgehen in Sachen Corona. Zuvor berichtet Landesrat Widmann über die Lage: „Wenn wir in 2,5 Wochen die Infektionen verdreifacht haben und die Hospitalisierungen steigen, kann sie nicht gut sein“, so Widmann. Zeitverzögert landen Patienten auf der Intensivstation. „Das alte Rad, das wir 4 Mal gesehen haben, dreht sich.“Am Montag starb eine 37-jährige Ungeimpfte, der man aufgrund von Vorbelastung die Impfung angeraten hatte.

bv/stol