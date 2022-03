Großbrand in Meransen: 2 Wohnhäuser brennen lichterloh

In Meransen in der Gemeinde Mühlbach ist am Freitagabend ein großes Feuer in einem Haus in der Wohnsiedlung Greitnecke ausgebrochen. Die Flammen haben auch auf das Nachbarhaus übergegriffen: Alle Feuerwehren der Umgebung sind alarmiert.