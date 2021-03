Infizierter Arzt behandelt Patienten - Festnahme

Laut Polizei war der Arzt in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte am Dienstag trotzdem noch einen Patienten ohne Mindestabstand und Maske in seiner Ordination behandelt. Die Quarantäneanordnung der Behörde ignoriert er dabei. Trotz Anzeige tauchte der Arzt erneut in der Ordination auf.Daraufhin wurde die Exekutive verständigt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Festnahme des Mannes - er ist in den Vierzigern - an, der Mediziner wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Ob es - und wenn ja, wie viele - weitere potenziell betroffene Patienten oder andere Kontaktpersonen gibt, war zunächst nicht bekannt.

apa