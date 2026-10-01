Für die sechste Funktionsebene sind das 150 Euro brutto. „Noch haben wir nicht Ja gesagt“, heißt es zwar von den Gewerkschaften. Beim Land ist man optimistisch, dass eine Unterschrift erfolgen wird.<BR \/><BR \/>Land und Gewerkschaften haben sich vor wenigen Wochen auf ein neues Modell regelmäßiger Anpassungen der Löhne an die Inflation geeinigt. Dieses greift aber erst ab 2028, weshalb derzeit noch um eine Lösung für den Dreijahreszeitraum 2025\/26 und 2027 gerungen wird. <BR \/><BR \/>Nun scheint man einer Einigung ein Stück weit näher gekommen zu sein. Geboten werden ab Jänner 2026 2,4 Prozent für 2025, ab Jänner 2027 0,94 Prozent für 2026 und ab Jänner 2028 2,2 Prozent für das Jahr 2027. In Summe sind dies 5,28 Prozent, was laut Claudio Scrinzi (CISL\/SGB) etwa 150 Euro brutto für die sechste Funktionsebene (Matura) entspricht. Am Ende der drei Jahre wird über einen Ausgleich anhand der tatsächlichen Inflation verhandelt. Dieser Ausgleich wird aber nur die Jahre 2026\/27 betreffen, während das Jahr 2025 mit den 2,14 Prozent als abgegolten gilt. Letzteres ist der größte Wermutstropfen für die Gewerkschaften. „Immerhin haben wir durchgesetzt, dass den Inflationsausgleich alle bekommen und nicht wie vom Land vorgeschlagen nur jene, die im Jänner 2028 im Dienst sind“, so Ulli Bauhofer (CGIL\/AGB) und Barbara Perri (ASGB). Ob man zustimme, sei noch offen. Man müsse erst Berechnungen anstellen.<BR \/><BR \/>Optimistisch, dass der Vorschlag unterschrieben wird, sind Landesrätin Magdalena Amhof und der Leiter der Verhandlungsagentur, Hermann Troger. Es stimme zwar, dass 2025 mit 2,14 Prozent endgültig abgegolten werde. „Dies entspricht aber 75 Prozent der tatsächlichen Inflation, die wir mittlerweile ja schon wissen“, so Troger. <BR \/><BR \/>Außerdem, so Amhof, seien die Mittel für den Inflationsausgleich letzthin noch einmal deutlich angehoben worden. Standen ursprünglich für 2025 nur 25 Millionen Euro bereit, so sind es jetzt 53. Die Finanzierung für das Jahr 2026 stieg von 50 auf 78 Millionen, jene für 2027 von 75 auf 132 Millionen. In Summe stehen jetzt 263 Millionen Euro bereit.