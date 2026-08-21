Eine Million Euro stehen im Rahmen des Programms des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) für eine neue öffentliche Einladung zur Ko-Projektierung zur Verfügung. Damit sollen soziale Vereine und Non-Profit-Organisationen unterstützt werden, ihre Kompetenzen in der Projektarbeit auszubauen – insbesondere was die Nutzung von Finanzmitteln aus den europäischen und gesamtstaatlichen Fonds sowie aus anderen öffentlichen und privaten Mitteln angeht.<BR \/><BR \/>„Unsere sozialen Vereine und Organisationen leisten jeden Tag wertvolle Arbeit“, unterstreicht Europa- und Personallandesrätin Magdalena Amhof. „Damit auch kleine oder jüngere Einrichtungen ihre Initiativen umsetzen, langfristig absichern und Förderchancen voll ausschöpfen können, investieren wir über den Europäischen Sozialfonds Plus gezielt in ihr Know-how.“<BR \/><BR \/>Mit der Einladung sollen Organisationen gestärkt werden, die im sozialen, pflegerischen und sozio-sanitären Bereich tätig sind. Ziel ist es, ihnen mehr Wissen und praktische Unterstützung für ihre Projektarbeit zu geben. Sie sollen Projekte besser planen, verwalten, begleiten und abrechnen können. Besonderes Augenmerk ist dabei auf Projekte zur sozialen Inklusion und sozialen Innovation gerichtet.<BR \/><BR \/>Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollen vor allem kleinere, mittlere und neu gegründete Vereine und Organisationen unterstützen. Sie sollen leichteren Zugang zu Informationen, Arbeitsinstrumenten und Finanzierungsmöglichkeiten bekommen. Dadurch sollen weniger stark strukturierte Einrichtungen befähigt werden, eigenständiger zu agieren.<BR \/><BR \/>Die Projektvorschläge können mehrere Bereiche betreffen. Vorgesehen sind Weiterbildung und praktische Schulungen zur Projektplanung und Projektverwaltung. Außerdem können Personen ausgebildet werden, die Arbeitstische zur gemeinsamen Projektentwicklung im Rahmen der Ko-Projektierung begleiten. Auch fachliche Beratung beim Zugang zu Fördermöglichkeiten und bei der Verwaltung von Projekten ist vorgesehen. Ein weiterer Bereich betrifft den Aufbau und die Stärkung von Netzwerken und Partnerschaften im Land. <BR \/><BR \/>Am Donnerstag, den 3. September 2026, findet von 11.30 bis 12.30 Uhr die Online-Vorstellung dieser öffentlichen Einladung des ESF+ statt. Interessierte erhalten dort alle nötigen Informationen, um ihre Interessenbekundung einzureichen. <a href="https:\/\/r.news.siag.it\/tr\/cl\/OkiWAeiEQS0j3G23OQtRnmICx1lJkAnrl9ZOD15GE-eXpqtEMj91CNTfkQOI_hLKkexdVsD_ogIh-B0xFDWSD6sZqazE7zFVEdw6yGlqX7IhaH0oaoiBtOmU7VFvSY2bG7FOEbnClWnc3lkCB4YNMZ7TQbH1xM74UlSw-4y_hyjiMjbRj1ZwZrVbuvngnCQnhQl5eHcVoGJFtWtnbei29pD9eyCj3hDhpLd7Ms_wdeAzhIHEAa5WOU1OX-IFvPQ2rVCKMVADGmzs4fCvX0O3G3sjoBRoyuQ5TfqILK2bW35ltmeRXl_QRJgi576EoI2AEqafDcHO6Tio57xO220tfBzPr442_pXM-8ymXlUeiU5hA4_CD1HL6PX3XH4" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Registrierung bis Mittwoch, den 2. September, 18 Uhr, ist unter diesem Link erforderlich. <\/a>