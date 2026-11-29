Ob mit dem älteren Geschwisterkind spielen, das schlafende Baby beaufsichtigen oder einen Einkauf erledigen: Die Initiative „Family Support“ unterstützt Familien nach der Geburt eines Kindes mit praktischer Hilfe im Alltag. Mehr als 100 Freiwillige engagieren sich derzeit in Südtirol. Sie stehen frischgebackenen Eltern einige Stunden pro Woche zur Seite und werden für ihre Aufgabe gezielt aus- und weitergebildet.<BR \/><BR \/><b>Wie läuft eine Begleitung ab?<\/b><BR \/><BR \/>Das Angebot richtet sich an Familien mit Neugeborenen im ersten Lebensjahr. Die vor zehn Jahren ins Leben gerufene Initiative wird immer erfolgreicher: Die Nachfrage steigt kontinuierlich.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389942_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> „Family Support“ wird landesweit angeboten, meist über die Eltern-Kind-Zentren (Elki) als Trägerorganisationen. Vor Ort koordiniert eine Fachkraft das Angebot und begleitet sowohl die Familien als auch die Freiwilligen. Interessierte Eltern können sich telefonisch oder per E-Mail bei der Fachkraft melden. In einem Erstgespräch lernen sich Familie und Fachkraft kennen und klären die Vorstellungen. Kommt eine Begleitung infrage, vermittelt die Fachkraft einen passenden Freiwilligen aus der Freiwilligengruppe. <BR \/><BR \/>Danach besucht diese die Familie in der Regel ein- bis zweimal pro Woche für zwei bis drei Stunden. Nach etwa drei Monaten wird die Begleitung gemeinsam mit der Fachkraft reflektiert und abgeschlossen. Auf Wunsch kann sie noch einmal verlängert werden. Bei Bedarf berät die Fachkraft zudem über weitere Hilfs- und Unterstützungsangebote in der Umgebung. <h3>\r\nWeil sie weiß, wie es ist<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389945_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Spagat zwischen Familie und Beruf war für die zweifache Mutter <b>Christine Staffler (73) aus Bozen<\/b> (Bild) nicht einfach. Unterstützung durch die eigene Familie hatte sie nicht: Ihre Schwiegereltern lebten weit entfernt, ihre Mutter war schwer krank. „Damals habe ich mir gesagt: Wenn ich einmal Zeit habe, werde ich mich in diesem Bereich engagieren.“ Gesagt und nun – einige Jahrzehnte später – auch wirklich getan: Zunächst ging sie für ein paar Monate als „Granny Au-pair“ nach Washington in den USA, wo sie eine junge alleinerziehende Mutter unterstützte.<BR \/><BR \/> Seit ihrer Rückkehr engagiert sie sich nun seit zwei Jahren als Freiwillige bei „Family Support“ in Bozen. Das Zusammensein mit jungen Menschen und Kindern bereitet ihr große Freude. „Man lacht sehr viel und hat Spaß. Es ist nicht nur ein Geben, sondern auch ein Nehmen“, sagt sie. Familien würden ihrer Meinung nach noch immer zu wenig ehrenamtliche Unterstützung erhalten. Vor allem die ersten Monate nach der Geburt eines Kindes seien oft herausfordernd. Zudem habe sich die Gesellschaft verändert, erklärt Staffler. <BR \/><BR \/>„In Bozen leben mittlerweile Menschen aus aller Welt. Sie haben kein familiäres Umfeld, das ihnen helfen kann.“ Als Freiwillige übernimmt sie häufig die Kinderbetreuung, damit Mütter oder Väter Besorgungen erledigen können. „Einmal habe ich auch eine Mutter unterstützt, die studiert hat. Während sie die Zeit zum Lernen nutzte, bin ich mit ihrem Kind spazieren gegangen.“ Oft gehe es aber nicht nur um praktische Hilfe. Viele Eltern fühlen sich manchmal allein und sind dankbar, wenn jemand da ist, der ihnen einfach nur zuhört und seine Lebenserfahrung teilt. <h3>\r\n„Ich bekomme sehr viel zurück“<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1389948_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Franz Hillebrand (72) aus Tramin<\/b> (Bild) ist erst seit diesem Frühjahr als Freiwilliger bei „Family Support“ in der Gruppe Unterland aktiv. „Ich bin gerne in Kontakt mit Menschen“, erzählt er. Schon seit Jahren ist er jeden Sommer bei der Bergbauernhilfe im Einsatz. Nun wollte er sich zusätzlich ehrenamtlich engagieren. „Eigentlich hätte es mir gefallen, Migrantenkindern beim Lernen zu helfen. Doch das war nur in Bozen möglich“, sagt er. Die Caritas verwies ihn deshalb an „Family Support“, wo er sich näher an seinem Zuhause einbringen kann. <BR \/><BR \/>Ende Juni wurde Hillebrand zum ersten Mal einer Familie zugeteilt. „Zunächst gab es ein Kennenlerngespräch mit der Fachkraft, dem Elternteil und mir. Wir haben uns gleich gut verstanden“, berichtet er. Drei Monate lang war er einmal pro Woche für jeweils drei Stunden bei der Familie. Zu seinen Aufgaben gehörte hauptsächlich die Betreuung der beiden kleinen Kinder. Er spielte mit ihnen, machte Spaziergänge und begleitete die Mutter mit den Kindern zu verschiedenen Terminen.<BR \/><BR \/> Auch Hillebrand erlebt sein Engagement als Bereicherung. „Ich bekomme sehr viel zurück“, sagt er. Es sei eine tolle Erfahrung und er wünscht sich, dass sich mehr Männer auch in diesem Bereich einbringen. Zudem werden die Freiwilligen professionell begleitet und es gibt gemeinsame Fortbildungskurse, wo man sich untereinander austauschen kann.