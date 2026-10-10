Die Gedanken an ihre drei Söhne, die alle im wehrpflichtigen Alter sind, brachten Kerstin Schultz aus Brixen dazu, aktiv zu werden. „Alle sprechen nur noch vom Krieg, niemand mehr vom Frieden“, dachte sich die evangelische Christin. Das war 2024. Zwei Jahre davor war Russland in die Ukraine einmarschiert, es gab wieder Krieg in Europa. <h3>\r\nOffen für alle, unabhängig von der Konfession<\/h3>Schultz stellte ihre Idee bei einem Gottesdienst in der Erhardskirche vor und stieß damit sofort auf Interesse. Seither treffen sich jeden Montag um 18.30 Uhr unter dem Motto „Friedenslicht“ einige Mitglieder der evangelischen Gemeinde Bozen, Ortsgruppe Brixen, vor oder in der Erhardskirche. „Eingeladen sind aber alle, unabhängig von ihrer Konfession“, betont Schultz. Inzwischen nehmen an den Begegnungen auch Katholiken und Atheisten teil. <BR \/><BR \/>Eine von ihnen ist Barbara Fuchs aus Brixen. Die Katholikin kam eher zufällig zur Initiative, als sie eines Abends mit dem Fahrrad an der Erhardskirche vorbeifuhr. „Man hat oft das Gefühl, als Einzelner nichts ausrichten zu können. Es herrscht verbreitet die Meinung: Die da oben haben den Krieg längst entschieden.“ Dennoch ist sie überzeugt, dass Veränderungen möglich sind. Schließlich beginnt vieles im Kleinen. „Wenn Frieden nicht wichtig ist, was dann? Es geht um Leben und Tod.“<h3>\r\nMeditieren, reden, gemeinsam wandern<\/h3>Bei den wöchentlichen halbstündigen Treffen wird gemeinsam gesungen, meditiert oder gewandert. Außerdem tauschen sich die Teilnehmenden über Texte zum Thema Frieden aus. „Diese Regelmäßigkeit begeistert mich“, sagt Barbara Fuchs. „Ich habe den Eindruck, dass die Kirche oft zu wenig tut. Es gibt zwar Aktionen, doch sie bleiben meist einmalig.“<BR \/>Wie Studien zeigen, kann man gerade in der Gemeinschaft erfahren, dass das eigene Handeln etwas bewirken kann – dass man etwas verändern kann. Bei den Treffen spricht man sich auch gegenseitig Mut und Zuversicht zu. „Es geht um Begegnung auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt steht das Thema Frieden, unabhängig von politischer, religiöser oder gesellschaftlicher Zugehörigkeit“, betont Initiatorin Kerstin Schultz.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368609_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nEuropäische Staaten investieren in Aufrüstung<\/h3>Mit Sorge beobachten die Mitglieder der Friedensinitiative, dass Konfliktlösungen mit Waffengewalt nach Jahrzehnten pazifistischer Überzeugung wieder allgemein akzeptiert werden. Regierungen in Europa setzen auf Aufrüstung und Waffenlieferungen an kriegsführende Staaten in Milliardenhöhe. Autoritäre Regierungen drohen offen mit Angriffskriegen. „In der Gesellschaft nehmen Aggressivität und Spaltungstendenzen zu. Es gibt den Zwang zum Bekenntnis für oder gegen eine Kriegspartei statt den Versuch, die Ursachen der Konflikte zu verstehen und nach gewaltfreien Auswegen zu suchen“, bedauert Fuchs.<h3>\r\nAppell an Südtiroler Kirchenvertreter<\/h3>Im Rahmen der Treffen setzte sich die Friedensinitiative auch mit dem Arbeitspapier „Ökumenisches Rahmenkonzept: Seelsorge und Akutintervention im Spannungs-, Bündnis- und Verteidigungsfall“ auseinander. Das im Dezember 2025 veröffentlichte Dokument beschreibt die Haltung der christlichen Kirchen in Deutschland für den Fall eines Krieges in Europa.<BR \/><BR \/>So heißt es unter anderem, dass gefallene Soldatinnen und Soldaten nach Deutschland gebracht werden und die Religionsgemeinschaften vor der Frage stehen, wie sie würdig bestattet werden können. Auch die psychosoziale Begleitung wird thematisiert. Man rechne mit einer hohen Zahl an Soldatinnen und Soldaten, die psychisch belastet oder traumatisiert aus einem Kriegseinsatz nach Deutschland zurückkehren. Wer den Kriegsrückkehrenden und ihren Familien seelsorglich zur Seite steht, ist eine der Fragen, die das Papier aufwirft. „Von diesem Papier und der subtilen Manifestation des Krieges und den daraus resultierenden Folgen waren wir entsetzt“, sagen Schultz und Fuchs. „Es macht durchaus Sinn, sich auf einen Kriegsfall vorzubereiten. Aber bevor man von Kriegstüchtigkeit spricht, sollte man sich deutlich sichtbar für Friedenstüchtigkeit einsetzen.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368612_image" \/><\/div>\r\nDie Friedensinitiative wandte sich deshalb in einem Brief an die beiden Verantwortlichen der Südtiroler Kirchen, Bischof Ivo Muser und die evangelische Pfarrerin Frauke Leonhäuser. Darin appellieren die Mitglieder, die vorhandenen Möglichkeiten, insbesondere die kirchlichen Medien und Strukturen, stärker für eine aktive Friedensarbeit zu nutzen und sich nicht mit der vermeintlichen Unabwendbarkeit eines Krieges abzufinden. Das Schreiben blieb nicht ohne Wirkung: Voraussichtlich am 16. November werden Bischof Muser und Pfarrerin Leonhäuser die Mitglieder der Friedensinitiative treffen. Die Mitglieder hoffen dabei auf ein deutlicheres Bekenntnis zu den Werten des Friedens. „Die Kirche muss aufstehen. Bislang haben die kirchlichen Autoritäten weitgehend geschwiegen“, kritisieren Schultz und Fuchs.<h3>Nächstenliebe statt Konflikte<\/h3>In den 1980er-Jahren sei Krieg gesellschaftlich weitgehend abgelehnt worden, heute würden pazifistische Positionen dagegen zunehmend geächtet. Es brauche eine Neuorientierung an zukunftsfähigen Werten, wie sie auch im Christentum gefordert werden: Nächstenliebe und Feindesliebe. Europa hat sich bei seiner Gründung ausdrücklich auf seine humanistische Tradition berufen. „Ich kann mich auch als Einzelner für den Frieden einsetzen. Diese Überzeugung gilt es weiterzutragen. Wir können Konflikte friedlich lösen“, sagt Schultz.