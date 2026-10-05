„Dass sich so viele Betriebe für dieses Thema interessieren, ist ein starkes Zeichen“, freut sich Arbeits-Landesrätin Magdalena Amhof über die gelungene Veranstaltung und die Initiative des Amtes für Arbeitsmarktintegration. <BR \/><BR \/>„Die Bezugspersonen haben eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Integration am Arbeitsplatz; sie informieren, sensibilisieren das Umfeld und sind Vermittler zwischen Anforderungen und Bedürfnissen auf beiden Seiten. Durch gezielte Schulungen können wir sie in ihrer Aufgabe unterstützen – damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeitsintegration längerfristig gelingt“, betont die Landesrätin. Im Schnitt werden in Südtirol im Jahr 200 Menschen mit Behinderungen gezielt und begleitet an Betriebe vermittelt. <BR \/><BR \/>„Die Betriebe in Südtirol wünschen sich Unterstützung bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderung; das hat sich zuletzt immer stärker gezeigt. Unser Amt wird diese Aufgabe in den kommenden Jahren als Schwerpunkt betrachten und das Angebot entsprechend anpassen“, kündigt Magdalena Oberrauch, die Direktorin des Amtes für Arbeitsmarktintegration im Land Südtirol, an. <BR \/><BR \/>Die Schulungen sollen Bezugspersonen, die schon in Betrieben als solche tätig sind, Hilfestellung bieten. „Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde deshalb bereits zu Beginn der Veranstaltung die Möglichkeit geboten, Themen und Fragen aufzuschreiben, auf die anschließend eingegangen wurde“, berichtet Oberrauch, die in die Fortbildung einführte.<BR \/><BR \/>Referenten bei der Veranstaltung in Bruneck waren die Mitarbeiterinnen der Außenstelle des Amtes für Arbeitsmarktintegration in Bruneck, Alexandra Plaikner, Katja Lamprecht und Evelyn Aigner, die vom ersten Mitarbeiter, Paul Innerebner, koordiniert wurden. <h3>\r\nNächster Termin in Schlanders – Anmeldungen noch möglich<\/h3>Die nächste Möglichkeit, an der Schulung für Bezugspersonen in Betrieben teilzunehmen, gibt es am 15. Oktober in Schlanders. Die Fortbildung findet von 15 bis 17 Uhr in der Schlandersburg (Schlandersburger Straße 6) statt. Anmeldungen werden noch entgegengenommen, und zwar per E-Mail an <a href="mailto:annamaria.gruener@provinz.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">annamaria.gruener@provinz.bz.it<\/a>.<BR \/><BR \/>Im nächsten Jahr sollen weitere Schulungen in den restlichen Landesteilen stattfinden.