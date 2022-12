Innerhalb weniger Stunden: 2 junge italienische Paare ermordet

Nino Calabrò und Francesco Di Dio wurden am Donnerstag in England ermordet. - Foto: © ANSA / Profilo Facebook Nino Calabrò

2 weitere Italiener ermordet

Wie STOL berichtet hat, wurde am Donnerstag ein junges italienisches Paar tot in einem Haus in Thornaby-on-Tees in der Grafschaft North Yorkshire (Vereinigtes Königreich) aufgefunden. Es gibt bereits einen Verdächtigen: Es ist ein 21-Jähriger.Bei den Toten soll es sich um Nino Calabrò (26) aus Barcellona Pozzo di Gotto und Francesca Di Dio (21) aus Montagnareale handeln. Die beiden waren im Vereinigten Königreich, weil Calabrò dort im Gastgewerbe Arbeit gefunden hatte. Seine Freundin war über die Weihnachtsfeiertage zu ihm gefahren (Mehr dazu lesen Sie hier). Ebenfalls aus Messina stammte der 23 Jahre alte Christian Zoda, der in Deutschland, im Zentrum von Albstadt nahe Stuttgart erschossen wurde. Tatverdächtig ist ein 52-Jähriger aus der apulischen Provinz Lecce, Michele Quarta.Vor Zoda hatte Quarta auch dessen 20 Jahre alte Freundin Sandra Quarta ermordet, die mit dem Täter verwandt ist und die deutsche Staatsbürgerschaft besaß. Das Motiv für die Taten ist laut Polizei weiterhin unklar.Der Beschuldigte macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Zum genauen Tathergang gibt es nur wenige Erkenntnisse. Auch zur zeitlichen Abfolge wisse man nichts Genaues.