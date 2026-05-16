Wie die Frau bei einer Anzeige bei den Carabinieri erklärte, soll die Situation bereits seit April andauern. Aus Angst um ihre Sicherheit habe sie sogar das Türschloss ihrer Wohnung austauschen lassen.<BR \/><BR \/>Vor wenigen Tagen eskalierte die Situation erneut. Der Mann gelangte mit seinem Schlüssel zunächst in das Wohngebäude, traf dort jedoch auf die verschlossene Wohnungstür. Daraufhin soll er begonnen haben, lautstark zu schreien und seiner Ehefrau mit dem Tod zu drohen, falls sie ihm nicht öffne, wie aus einer Aussendung der Carabinieri hervorgeht.<BR \/><BR \/>Nachdem über den Notruf Alarm geschlagen worden war, flüchtete der Mann zunächst zu Fuß über die Radwege zwischen Innichen und Toblach. Wenig später konnte der Mann wegen Widerstand und Gewalt gegen öffentliche Beamte verhaftet werden.<BR \/><BR \/>Der 32-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis überstellt. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem waffenähnliche Gegenstände. Diese wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun auch wegen Misshandlung, Körperverletzung und Bedrohung seiner Ehefrau ermittelt.