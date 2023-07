Innichen: 48-jährige Ladendiebin angezeigt

Nachdem der Inhaber eines Bekleidungsgeschäftes in Sexten von der Frau mit Wohnsitz in Bozen bestohlen worden war, lief er ihr Tags darauf auf der Straße über den Weg. Er erkannte sie sofort wieder und verständigte die Carabinieri.Diese konnten die 48-Jährige in der Nähe von Innichen anhalten und identifizierten. Bei der anschließenden Durchsuchung ihres Fahrzeugs fanden sie Kleidungsstücke im Wert von rund 800 Euro. Einige der Kleidungsstücke wurden vom Ladenbesitzer wiedererkannt und direkt an ihn zurückgegeben. Andere Kleidungsstücke blieben bis zur Ermittlung des Eigentümers beschlagnahmt.Nun muss sich die Frau wegen schweren Diebstahls und Hehlerei verantworten.