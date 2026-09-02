Der Mann war den Polizisten laut Aussendung der Quästur zu Beginn der Fußgängerzone aufgefallen, wo sich zahlreiche Touristen aufhielten. Er soll Passanten angesprochen und um Geldspenden gebeten haben. Dabei forderte er sie offenbar auf, ein Formular zu unterschreiben, das auf eine angebliche Wohltätigkeitsorganisation zugunsten gehörloser und stummer Menschen verwies.<BR \/><BR \/>Bei der Kontrolle gab der Mann zunächst vor, taubstumm zu sein. Als er bemerkte, dass die Beamten seine Vorgehensweise erkannt hatten, begann er jedoch auf Italienisch zu sprechen. Dabei soll er eingeräumt haben, Menschen, insbesondere ältere Personen, betrogen zu haben.<BR \/><BR \/>Der 38-Jährige wurde anschließend für die weiteren Kontrollen und zur vollständigen Identifizierung in das Polizeikommissariat gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde er bei der zuständigen Justizbehörde wegen des Verdachts auf Betrug angezeigt.<BR \/><BR \/>Die Staatspolizei warnt unterdessen davor, Geldforderungen von Personen auf der Straße, die sich als Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen ausgeben, ungeprüft nachzukommen. Verdächtige Situationen sollten umgehend den Ordnungskräften gemeldet werden.