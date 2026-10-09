Ein schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre und ein mutmaßlicher Betrugsversuch über das Internet sind dank des raschen Eingreifens der Ordnungskräfte aufgedeckt worden. Die Carabinieri der Dienststelle Innichen haben eine chinesische Staatsbürgerin angezeigt. Sie steht im Verdacht, sich unbefugt Zugang zum WhatsApp-Profil einer ahnungslosen 69-jährigen Frau verschafft und anschließend versucht zu haben, zahlreiche Personen aus deren Kontaktliste zu betrügen.<BR \/><BR \/>Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch die Anzeige der betroffenen Frau. Sie hatte plötzlich keinen Zugriff mehr auf ihr Konto der bekannten Nachrichtenplattform.<BR \/><BR \/>Nachdem die mutmaßliche Täterin die Kontrolle über das WhatsApp-Profil übernommen hatte, verfügte sie über das gesamte persönliche Adressbuch der 69-Jährigen. Anschließend soll sie begonnen haben, irreführende Nachrichten an die dort gespeicherten Familienangehörigen und Freunde zu verschicken. Dabei habe sie sich als Inhaberin des Kontos ausgegeben und die Empfänger mit Nachdruck aufgefordert haben, dringend Geldbeträge zu überweisen.<BR \/><BR \/>Durch umgehend eingeleitete Ermittlungen und die Auswertung digitaler Spuren gelang es den Carabinieri der Dienststelle Innichen, die Identität der mutmaßlich Verantwortlichen innerhalb kurzer Zeit festzustellen und dem kriminellen Vorgehen ein Ende zu setzen.<BR \/><BR \/>Die 69-Jährige war von der schwerwiegenden Verletzung ihrer Privatsphäre und der Sorge um die Gefahren, denen ihre Angehörigen ausgesetzt waren, tief erschüttert. Sie bedankte sich bei den Beamten der Dienststelle.<h3>\r\nCarabinieri warnen vor Betrugsversuchen<\/h3>Der Kommandant der Carabinieri Innichen, Oberstabsfeldwebel Gandellino Bucci, unterstreicht die Bedeutung des Schutzes der digitalen Identität. Er empfiehlt, bei WhatsApp und den wichtigsten Nachrichtenplattformen stets die sogenannte Zwei-Faktor-Verifizierung zu aktivieren.<BR \/><BR \/>Zudem ruft er alle Nutzer dazu auf, niemals Bestätigungscodes weiterzugeben, die unerwartet per SMS eintreffen. Dies gelte auch dann, wenn die Aufforderung scheinbar von Bekannten oder Familienangehörigen stamme.<BR \/><BR \/>Bei verdächtigen Nachrichten, in denen zur Überweisung von Geld oder zur Preisgabe persönlicher Daten aufgefordert wird, sei es unerlässlich, die betreffende Person vor jeder Handlung direkt über einen gewöhnlichen Telefonanruf zu kontaktieren, rät Bucci.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri bekräftigen in diesem Zusammenhang erneut, wie entscheidend eine rasche Meldung verdächtiger Vorfälle ist. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, sich niemals zu schämen oder davor zu fürchten, sich an die Ordnungskräfte zu wenden, wenn Unregelmäßigkeiten auf den eigenen Geräten festgestellt werden oder Zweifel an möglichen Betrugsversuchen bestehen.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri stünden jederzeit bereit, um Betroffene anzuhören und rasch einzugreifen, damit die Sicherheit und das Wohlergehen aller geschützt werden.