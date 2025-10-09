<BR \/><BR \/>Zum Unfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Innichen am Mittwoch gegen 14.30 Uhr gerufen. Zwei Fahrzeuge, ein Transporter und ein Pkw vom Typ Jeep, waren aus vorerst ungeklärter Ursache auf der Höhe des Parkplatzes West in Innichen zusammengeprallt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223175_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die beiden Fahrzeuge kamen am Fahrbahnrand zum Stehen und blockierten die Straße teilweise. Die angerückten Rettungskräfte bargen die beiden Fahrzeuge und Lenker, die glücklicherweise unverletzt geblieben waren. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1223178_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>An den beiden Fahrzeugen entstand hingegen erheblicher Sachschaden.