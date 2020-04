Innichen: Drogenhändler festgenommen – Marijuana-Pflanzen eingezogen

Im Zuge einer Routinekontrolle konnten die Carabinieri in Innichen einen Drogendealer aufgreifen. Eine Untersuchung seiner Wohnung ergab, dass der Beschuldigte 4 Marijuana-Pflanzen anbaute. Der Beschuldigte wurde an die Präfektur von Bozen überführt, die vier Marijuana-Pflanzen wurden ins Labor geschickt, um den Ertrag an für den Markt bestimmte Drogenmenge zu bestimmen.

