Der Italiener ausländischer Herkunft arbeitete als Fahrer und Vertrauensperson des Geschädigten, der seinen Wohnsitz in der Lombardei hat und zeitweise im Hochpustertal lebt.<BR \/><BR \/>Laut Ermittlungen soll sich der Mann die Kreditkarte seines Arbeitgebers unrechtmäßig angeeignet und damit rund 30 Transaktionen durchgeführt haben. Dazu sollen sowohl Aufladungen von Postepay-Karten als auch Bargeldabhebungen in Tabakläden, Banken und Postämtern in Innichen und Toblach gehört haben. <BR \/><BR \/>Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der Verdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt.