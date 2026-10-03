Am Freitagvormittag kontrollierten die Polizeibeamten einen Lieferwagen, der Lenker war ein 38-jähriger Mann aus der Republik Moldau. Bei der Fahrzeug- bzw. Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Cremona vorlag. Er war dort wegen versuchten schweren Diebstahls zu sechs Monaten Haft verurteilt worden.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde umgehend auf die Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss der üblichen Formalitäten wurde er ins Gefängnis nach Bozen überführt, wo er die vorgesehene Strafe absitzen wird.