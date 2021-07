Innichen: Hotel „Weißes Rössl“ muss für 10 Tage schließen

Wie die Nachrichtenagentur ANSA berichtet, ordnete Landeshauptmann Arno Kompatscher die Schließung des Hotels „Weißes Rössl“ in Innichen vom 5. bis 15. August an. Weder von den Mitarbeitern, noch von den Gästen waren die Corona-Maßnahmen eingehalten worden, obwohl der Besitzer des Hotels bereits mehrfach von der Polizei verwarnt worden war.Anfang Juni hatte Hotelier Hannes Kühebacher Medienberichten zufolge in einem Radiointerview gesagt: „Die Corona-Maßnahmen dienen der Politik, um die Menschen zu unterwerfen.“Nach mehrfacher Ermahnung der Polizei und des Landes muss das Hotel nun ab dem 5. August für 10 Tage geschlossen werden.

ansa/jot