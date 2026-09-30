Ein unerwarteter Anruf, eine bestimmte Stimme und die Behauptung, ein Carabiniere zu sein: Mit der bekannten Betrugsmasche des „falschen Carabiniere“ sollen Unbekannte in den vergangenen Tagen einen Bewohner von Innichen getäuscht haben. Der Fall reiht sich in eine Reihe ähnlicher Betrugsfälle ein, die zuletzt auch im Pustertal registriert wurden.<BR \/><BR \/>Am Telefon wurde dem Mann offenbar vermittelt, dass auf seinem Bankkonto ein schwerwiegendes Problem unmittelbar bevorstehe. Die Täter setzten ihn dabei psychologisch unter Druck und brachten ihn dazu, zu glauben, eine dringende Angelegenheit unverzüglich lösen zu müssen.<BR \/><BR \/>Der Mann fiel laut Aussendung auf die Masche herein und überwies insgesamt mehr als 20.000 Euro. Das Geld wurde in mehreren Überweisungen transferiert.<h3>\r\nErmittlungen führen zu vier Verdächtigen<\/h3>Lange konnten sich die mutmaßlichen Täter allerdings nicht in Sicherheit wiegen. Nachdem das Opfer Anzeige erstattet hatte, nahmen die Carabinieri der Dienststelle von Innichen umgehend die Ermittlungen auf.<BR \/><BR \/>Durch eine detaillierte Rekonstruktion der Geldflüsse und der Kontakte gelang es den Ermittlern, die mutmaßlichen Verantwortlichen zu identifizieren. Insgesamt vier Personen wurden ausfindig gemacht und wegen gemeinschaftlich begangenen Betrugs angezeigt. Die vier Verdächtigen befinden sich auf freiem Fuß.<h3>\r\nCarabinieri warnen vor der Betrugsmasche<\/h3>Die Carabinieri nehmen den Fall erneut zum Anlass, vor Betrugsmaschen über Telefon und Internet zu warnen. Bürger sollten auch bei Anrufen oder Nachrichten vorsichtig sein, die scheinbar von offiziellen Stellen stammen – etwa von der eigenen Bank, Finanzdienstleistern oder den Sicherheitsbehörden.<BR \/><BR \/>Die Sicherheitsbehörde erinnert daran, dass keine Behörde oder Institution dazu auffordert, dringend Geld per Banküberweisung zu transferieren oder persönliche Zugangscodes telefonisch weiterzugeben.