In der vergangenen Nacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Innichen zur Unterstützung des Weißen Kreuzes alarmiert.<BR \/><BR \/>Auf der Staatsstraße in Richtung Sexten, auf Höhe der Industriezone Innichen, war eine Person aus bislang ungeklärter Ursache von einem Fahrzeug erfasst und dabei verletzt worden, wie die Freiwillige Feuerwehr in einer Aussendung schreibt.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle. Ebenfalls im Einsatz standen die Carabinieri von Innichen, welche die Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet haben.