Bürgermeister Klaus Rainer versteht die Aufregung nicht, räumt aber ein, dass die Kontrollen „schon etwas übertrieben sind“, und kündigt Verbesserungen an.<BR \/><BR \/>Der jüngste Streit entzündete sich am Abend des 22. Oktober, als die Theaterwerkstatt im Josef-Resch-Haus die Generalprobe zur Komödie „Toc Toc“ angesetzt hatte. Vier Vereinsmitglieder hatten ihre Autos in der Attostraße abgestellt. Alle verfügten über eine gültige Parkgenehmigung, hatten diese aber nicht oder nicht gut sichtbar im Fahrzeug ausgelegt. Nach der Probe fanden alle einen Strafzettel vor.<BR \/><BR \/>Für Peppe Mairginter vom Ausschuss der Theaterwerkstatt ist das „nicht hinnehmbar“. In einem Schreiben an den Gemeindeausschuss kritisiert er die Arbeitsweise der Ortspolizei. „Die wiederholten Beschwerden über dieses Vorgehen – auf die auch der zuständige Gemeindereferent Marco Dapoz hingewiesen hat – werfen ernste Fragen zur Kontrolle der Ortspolizei und zum Umgang der Gemeindeverwaltung mit der Bevölkerung auf. Mit derartigen Schikanen wird nicht nur sozialer Unfrieden im Dorf geschürt, sondern auch das Ehrenamt auf üble Art und Weise malträtiert.“<BR \/><BR \/>Für Bürgermeister Klaus Rainer ist die Sache indes klar: Die Strafen seien ausgestellt worden, weil die Genehmigungen nicht im Auto vorlagen. Ein Abgleich der Kennzeichen, um die Berechtigung festzustellen, wie das Mairginter verlangt hat, ist laut Rainer nicht möglich, weil die Parkgenehmigungen nicht digital verfügbar sind und vom Beamten daher nicht über dessen Dienstgerät vor Ort abgerufen werden können.<BR \/><BR \/>Der Bürgermeister versichert, dass es sich „gewiss nicht um eine Böswilligkeit vonseiten der Gemeinde“ handle, und wirbt um Verständnis. Zugleich räumt er ein, dass „die Kontrollen schon etwas übertrieben sind“. In der Vergangenheit habe sich eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Die Gemeinde habe von der Ortspolizei wiederholt mehr Fingerspitzengefühl gefordert. Offenbar umsonst. Nun sei man dabei, die entsprechenden Verordnungen und Leistungsverzeichnisse anzupassen. Zudem habe er inzwischen den Auftrag erteilt, die Parkgenehmigungen zu digitalisieren, damit sie künftig direkt vor Ort überprüft werden können. Im konkreten Fall könne man dem Beamten allerdings nichts vorzuwerfen, da die Genehmigungen nicht im Auto ausgelegt waren. Mairginter sieht das anders. Die Gemeindeverwaltung kenne das Problem seit Längerem, unternehme aber nichts. Der Bürgermeister habe durchaus die Autorität, auf die Ortspolizei einzuwirken.<BR \/><BR \/>Da die Ortspolizei die Strafbescheide nicht zurückgenommen hat, wurden sie inzwischen bezahlt. Zwei Betroffene beglichen die Strafen selbst, zwei weitere wurden von einer anderen Person übernommen, die nicht genannt werden möchte.<BR \/><BR \/>In seinem Schreiben hatte Mairginter auch eine Absage der für November geplanten Theateraufführungen ins Spiel gebracht, um dem Protest Nachdruck zu verleihen. Dazu wird es nun nicht kommen. Zudem beklagt er mangelnde Wertschätzung vonseiten der Gemeindeverwaltung für die Arbeit der Theaterwerkstatt. Diesen Vorwurf weist Rainer entschieden zurück: „Davon kann überhaupt keine Rede sein.“ Als Beleg verweist er auf einen Beitrag von 18.000 Euro, den die Gemeindeverwaltung dem Verein im Vorjahr anlässlich seines Jubiläums gewährt hat.