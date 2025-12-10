Public Management-Forschung in Südtirol und Melittaklinik als Vorzeigeprojekt <BR \/><BR \/>Die Studienreise bot einen konzentrierten Einblick in zentrale Themen des Public Managements von Autonomie und Digitalisierung bis zur strategischen Stadtentwicklung. Im Mittelpunkt stand jedoch der Besuch der Melittaklinik, die sich als herausragendes Beispiel zukunftsorientierter Gesundheitsorganisation präsentierte. Dort wurde deutlich, wie konsequent die Klinik auf modernste Verfahren setzt: Eine automatisierte Medikamentenverteilung beschleunigt Abläufe und erhöht die Sicherheit, während intelligent geplante Raumstrukturen mit kurzen Wegen und klarer Funktionslogik einen effizienten und patientenfreundlichen Betrieb ermöglichen. Viel Tageslicht, offene Bereiche und eine beruhigende Atmosphäre schaffen ein Umfeld, das sowohl Patientinnen und Patienten als auch Mitarbeitende unterstützt. Ergänzt wird dieses Konzept durch nachhaltige Technologien und ressourcenschonende Prozesse, die eindrucksvoll zeigen, dass ökologische Verantwortung und moderne Medizin heute untrennbar zusammengehören.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Begegnung zweier Koryphäen<BR \/><BR \/>Ein besonderer Moment des Besuchs war das persönliche Zusammentreffen zweier Koryphäen des italienischen Gesundheitsmanagements: Prof. Marco Meneguzzo, einer der bedeutendsten Wissenschaftler für Public Management und Verwaltungsinnovation sowie Vize-Präsident der EGPA, und Prof.ssa Isabella Mastrobuono, europaweit ausgewiesene Expertin für Gesundheitsorganisation, ehemalige Generaldirektorin mehrerer Sanitätsbetriebe und Beraterin des Gesundheitsministeriums. Ihr Austausch bot den Studierenden wertvolle Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Zukunftsstrategien des italienischen Gesundheitswesens.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Weitere Impulse zu digitaler Verwaltung und Stadtentwicklung<BR \/><BR \/>Auch abseits der Klinik lieferte das Programm vielfältige Denkanstöße. Die Studierenden erhielten Einblicke in die Besonderheiten der Südtiroler Autonomie, lernten innovative Kooperationsmodelle zwischen Verwaltung und Unternehmen kennen und diskutierten aktuelle Entwicklungen der Digitalisierung. Abgerundet wurde die Exkursion durch Beiträge zur kommunalen Steuerung und zur strategischen Stadtentwicklung, die verdeutlichten, wie öffentliche Institutionen aktiv Zukunft gestalten und gesellschaftlichen Mehrwert schaffen können.